Коробки из картона

Применение
СКЛАД И ЛОГИСТИКА
ECOM | BEAUTY | SAMPLE BOXES
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ОВОЩИ-ФРУКТЫ
ПИЦЦА
ДОКУМЕНТЫ
ПЕРЕЕЗДЫ
ТЕКСТИЛЬ И ОБУВЬ
ОБЕЧАЙКИ ПРОМО
STOP ВИРУС

Склад и логистика
FEFCO 0201 (Трехслойный картон)

FEFCO 0201 (Трехслойный картон)

Короб 4-х клапанный.
от 29.63 руб. Купить
FEFCO 0201 Короб паллетный (Пятислойный картон)

FEFCO 0201 Короб паллетный (Пятислойный картон)

Гофроящик 4-х клапанный
от 387.00 руб. Купить
FEFCO 0201 (Пятислойный картон)

FEFCO 0201 (Пятислойный картон)

Короб 4-х клапанный.
от 99.75 руб. Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Октабин
Купить
FEFCO 0200 Короб для стеллажей

FEFCO 0200 Короб для стеллажей

Гофроящик 4-х клапанный без верхних клапанов
от 31.56 руб. Купить
Короб октабин

Короб октабин

для европоддона 800х1200мм
Купить

Ecom | Beauty | Sample Boxes
FEFCO 0427

FEFCO 0427

Короб с ушками квадратный
от 5.32 руб. Купить
FEFCO 0713

FEFCO 0713

Короб сундучок
от 6.19 руб. Купить
FEFCO 0427

FEFCO 0427

Короб с ушками прямоугольный
от 6.44 руб. Купить
Fefco 0470

Fefco 0470

Коробка складная с усиленными торцевыми стенками и усиленным дном
Купить
FEFCO 0421

FEFCO 0421

Коробка самосборная с двойными боковыми стенками и откидной крышкой
Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Папка для рассылки
Купить
FEFCO 0215

FEFCO 0215

Короб с откидной крышкой с замком и самосборным дном "ласточкин хвост"
Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Файловая папка
Купить
FEFCO 0471

FEFCO 0471

"Короб с ушками" - усиленное дно
Купить
FEFCO 0429

FEFCO 0429

Коробка самосборная с двойными боковыми стенками и откидной крышкой с 3-мя клапанами
Купить
Коробка для подарка ХХХL

Коробка для подарка ХХХL

Крышка-дно, дно с вырубными ручками
Купить
FEFCO 0216

FEFCO 0216

Гофроящик 4-х клапанный с дном "ласточкин хвост"
Купить
FEFCO 0215

FEFCO 0215

Короб с откидной крышкой и самосборным дном "ласточкин хвост"
Купить
FEFCO 0330

FEFCO 0330

Крышка-дно, крышка - без замков
Купить
FEFCO 0470

FEFCO 0470

Коробка с замком и усиленным дном
Купить
Fefco 0426

Fefco 0426

Коробка для обуви с замком
Купить

Кондитерские изделия
FEFCO 0760

FEFCO 0760

Коробка с откидной крышкой для кондитерских изделий
от 11.90 руб. Купить
FEFCO 0427

FEFCO 0427

Упаковка с "угловым" окошком для кондитерских изделий.
от 19.98 руб. Купить
FEFCO 0427

FEFCO 0427

Упаковка с окошком для кондитерских изделий
от 8.74 руб. Купить
КОРОБ САМОСБОРНЫЙ ДЛЯ ПРОДУКТОВ

КОРОБ САМОСБОРНЫЙ ДЛЯ ПРОДУКТОВ

от 26.30 руб. Купить
FEFCO 0427

FEFCO 0427

Короб с ушками прямоугольный
от 6.44 руб. Купить
Fefco 0330

Fefco 0330

Крышка-дно, крышка - с вырезом и без замков
Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Лоток для кондитерских изделий "телевизор"
Купить
Fefco 0422

Fefco 0422

Лоток самосборный с клапанами в застежку с дном
Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Лоток для кондитерских изделий усиленный - двойные стенки по каждой стороне
Купить
FEFCO 0216

FEFCO 0216

Гофроящик 4-х клапанный с дном "ласточкин хвост"
Купить
FEFCO 0215

FEFCO 0215

Короб с откидной крышкой и самосборным дном "ласточкин хвост"
Купить
FEFCO 0330

FEFCO 0330

Крышка-дно, крышка - без замков
Купить

Овощи-фрукты
FEFCO 0427

FEFCO 0427

Короб с ушками прямоугольный
от 6.44 руб. Купить
FEFCO 0422

FEFCO 0422

Лоток самосборный с ручками и вентиляционными отверстиями
Купить
Fefco 0330

Fefco 0330

Крышка-дно с ручками и вент. отверстиями
Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Лоток овощной для штабелирования с ручками
Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Лоток с двойными бортами и вент. отверстиями
Купить
FEFCO 0433

FEFCO 0433

Лоток овощной с отверстиями на боковых стенках
Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Лоток овощной с отверстиями на дне
Купить
FEFCO 0429

FEFCO 0429

Лоток овощной усиленный
Купить
FEFCO 0427

FEFCO 0427

Короб "с ушками" с вырезом на передней стенке
Купить
FEFCO 0330

FEFCO 0330

Крышка-дно, крышка - без замков
Купить

Пицца
Fefco 0426

Fefco 0426

Короб для пиццы с откидной крышкой с вент. отверстиями
от 22.18 руб. Купить
Короб для пиццы на толстом тесте NEW YORK

Короб для пиццы на толстом тесте NEW YORK

от 19.31 руб. Купить
Короб для пиццы на тонком тесте ИТАЛЬЯНО

Короб для пиццы на тонком тесте ИТАЛЬЯНО

от 11.36 руб. Купить

Документы
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Файловая папка
от 12.16 руб. Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Архивный короб с откидной крышкой и ручками
от 59.29 руб. Купить
FEFCO 0427

FEFCO 0427

Короб с ушками прямоугольный
от 6.44 руб. Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Архивный короб дно, под склейку
Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Файловая папка с 2-мя застежками
Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Файловая папка
Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Архивный короб дно, самосборный
Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Архивный короб
Купить
FEFCO 0330

FEFCO 0330

Крышка-дно, крышка - без замков
Купить

Переезды
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Архивный короб с откидной крышкой и ручками
от 59.29 руб. Купить
FEFCO 0427

FEFCO 0427

Короб с ушками прямоугольный
от 6.44 руб. Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Архивный короб дно, под склейку
Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Файловая папка с 2-мя застежками
Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Файловая папка
Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Архивный короб дно, самосборный
Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Архивный короб
Купить
FEFCO 0330

FEFCO 0330

Крышка-дно, крышка - без замков
Купить

Текстиль и обувь
FEFCO 0427

FEFCO 0427

Короб с ушками прямоугольный
от 6.44 руб. Купить
FEFCO 0427

FEFCO 0427

Чемодан самосборный
Купить
Коробка оригинальной формы "пирожок"

Коробка оригинальной формы "пирожок"

от 25.93 руб. Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Коробка для обуви
Купить
FEFCO 04хх

FEFCO 04хх

Короб для обуви с замком и ручкой
Купить
FEFCO 0330

FEFCO 0330

Крышка-дно, крышка - без замков
Купить
Fefco 0426

Fefco 0426

Коробка для обуви с замком
Купить

Обечайки промо
Обечайка "Праздник 8 Марта. Сердечко."

Обечайка "Праздник 8 Марта. Сердечко."

от 41.66 руб. Купить
Обечайка "Почтовая"

Обечайка "Почтовая"

от 54.74 руб. Купить
Обечайка "Праздник 8 Марта"

Обечайка "Праздник 8 Марта"

от 41.66 руб. Купить

STOP вирус
7Days Антисептик для рук Fresh Hand Sanitaizer с экстрактом Алоэ (150 мл)

7Days Антисептик для рук Fresh Hand Sanitaizer с экстрактом Алоэ (150 мл)

от 149.00 руб. Купить
7DAYS Антисептик для рук Fresh Hand Sanitaizer (50 мл)

7DAYS Антисептик для рук Fresh Hand Sanitaizer (50 мл)

Купить
7DAYS АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК FRESH HAND SANITAIZER С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ И ВИТАМИНОМ E (100 МЛ)

7DAYS АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК FRESH HAND SANITAIZER С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ И ВИТАМИНОМ E (100 МЛ)

Купить
0
Товар заказан!
Перейти в заказ Убрать из заказа

Коробки из картона

Наша компания предоставляет большой выбор коробок из картона различных размеров для упаковки товаров, переездов и инфых целей. Возможно производство картонных упаковочных коробок нужного размера под заказ. Изготавливаем различные формы картонных упаковочных коробов. Выбирайте интересующий вас вид упаковочного картона в нашем рубрикаторе. Возможна розничная продажа в Москве. Купить картонные коробки для упаковки Вы можете через наш сайт. Низкие оптовые цены, доставка по Москве и области.